「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG 1000）隱形驅逐艦

美國海軍說，「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG 1000）隱形驅逐艦首度在第7艦隊指揮下執行任務。

據《海上力量》（SEAPOWER）雜誌和《動力》（The Drive）網報導，「朱瓦特」號19日首度停靠關島，而這是它自從服役後，從母港聖地牙哥海軍基地（Naval Base San Diego）所進行的最遠航程。

而它在短暫停靠後，如今將繼續執行任務，以支援自由開放的印太平洋區。美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）在聲明中說，「朱瓦特」號正在第7艦隊中執行任務。

他強調，無論對朱瓦特級驅逐艦，或是對美國海軍來說，「朱瓦特」號和艦隊，還有盟友與夥伴進行任務整合是很重要的一步。「朱瓦特」號被指派到第71特遣隊／第15驅逐艦戰隊（Task Force 71/Destroyer Squadron 15），而這是第7艦隊的首要水面艦隊。

3艘朱瓦特級驅逐艦雀屏中選，將成為率先擁有美國海軍「傳統快速打擊」（Conventional Prompt Strike，CPS）能力的平台。它們的先進艦砲系統將被移除，以安裝能發射高超音速飛彈的大型飛彈垂直發射系統（Large Missile Vertical Launch Systems）。

「朱瓦特」號將是第1艘接受改裝的隱形驅逐艦，而通用動力（General Dynamics）的巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works，BIW）可望2024 年6月完成作業，至於美國海軍則打算，要在2025年讓「朱瓦特」號發揮「傳統快速打擊」戰力。

文章來源：USS Zumwalt Operates with 7th Fleet for the First Time
文章來源：Navy’s Stealth Destroyer May Be On Its First Operational Deployment

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