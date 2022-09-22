打造田園城市，體驗都市農夫樂趣，「台北田園城市國際論壇」22日於松山文創園區5號倉庫開跑，除了邀請國內外學者演講，也以「8年養成。台北好田」為主題，舉辦成果發表會，頒獎表揚69組獲獎單位、企業及個人，台北市長柯文哲表示，田園計畫至今8年有成，北市田園基地約有750個，大概20萬平方公尺，相當於29個足球場。

柯文哲表示，地球要面對更極端氣候，得思考如何建立永續城市，開始由內而外、由公而私推行田園計畫，學校要有小田園，公家機關要有綠屋頂，另外透過鄰里長尋找閒置土地，提供補助進行認養，至今8年有成，現在北市田園基地約有750個，大概20萬平方公尺，相當於29個足球場，並有高達36萬人次參與。

柯文哲強調，只靠公部門是不夠的，市府也積極向民間推動「綠屋頂計畫」，並規畫展示點，例如：花博公園圓山園區，東湖綠屋頂植人培訓所等，由市府開始開辦這種類似「種菜的補習班」，目前北市共設置10處農業技術諮詢服務中心。

柯文哲也表示，如果要達到2050淨零排放，一定要規範建築標準，垂直綠面、綠屋頂等都會列入規範，一開始應會先採用容積率獎勵，接下來推動階段，市內建築不照這標準，連建照都不會讓它過。

產發局表示，這次「台北田園城市國際論壇」，聚焦各國田園發展及農業知識，邀請美國西雅圖、日本東京、香港等國內外學術和實務經驗豐富的專家來專題演講及與談，透過深入淺出方式，了解國際觀點，吸引近200位產、學界及民眾參與。

公園處表示，田園城市建置成果競賽的總獎金高達57萬8000元，總計69組參賽單位獲獎，今年獲選鄰里社區組特優者，包括快樂農園為信義區「松菸食農教育園區」、士林區「繽紛農趣」及大安區「大學田園」；綠屋頂為文山區「樟腳里有機農園」及士林區「天山里頂樓農場」。

此外，23日起連4天在花博公園入口廣場還有「台北野市集」活動，從食農探險隊角度出發，帶領大家認識有機友善產銷履歷及台北市各社區園圃的經營成果，歡迎有興趣民眾前往參觀。