MLB推薦賽事 : 9/23(五) 07:15，亞特蘭大勇士@費城費城人 (系列賽首戰)

費城費城人上週在客場遭到亞特蘭大勇士橫掃，目前在國聯外卡區只領先釀酒人2.5場勝差，季後賽門票岌岌可危。本週末費城人將回到主場再度面對勇士，費城人上週面對勇士時打線全面熄火，三戰合計僅攻下8分，本週打線若持續低迷，外卡領先優勢恐將消失殆盡。

費城人本季進攻效率有長足進步，長打率0.425聯盟第四，得點圈打擊率0.274聯盟第一，團隊場均得分高達4.67分。但費城人為了將火力最大化也犧牲掉團隊防守，卡斯提拉諾斯(Nick Castellanos)與舒瓦伯(Kyle Schwarber)兩名重砲外野手的UZR值(Ultimate Zone Rating)同樣是-7.8，是聯盟中防守最差的角落外野組合，而費城人團隊防守效率值0.691排名聯盟倒數第9，投手非自責分多達51分，殘破不堪的防守拖累球隊戰績，雖然團隊總薪資高達2.43億美元，本季卻仍須透過外卡資格來爭奪季後賽門票。

勇士明星賽後的團隊攻擊指數高達0.769，先發打線中有8名打者的攻擊指數突破0.750，打線幾乎沒有斷層。另一方面，勇士本季從第1局到第9局的每局攻擊指數都突破0.700，也讓對手投手群沒有喘息的空間。勇士上季在明星賽後戰績一路飆升，季後賽連剋釀酒人、道奇及太空人，最終以黑馬之姿捧起冠軍金盃，本季勇士火力更上一層樓，先發投手輪值深度也優於上季，有穩定的投打戰力做後盾，斧頭軍依舊是本季奪冠大熱門。

勇士此戰預計派出歐多瑞吉(Jake Odorizzi)先發主投，歐多瑞吉今年被定位在後段輪值，自責分4.54、WHIP值1.426都不盡理想，本季被打者擊出飛球比例45.3%，每9局被全壘打數更多達1.9支，被長打率過高絕對是歐多瑞吉壓制力不足的主因。費城人首戰預計推出R.蘇亞雷茲(Ranger Suarez)迎戰斧頭軍，R.蘇亞雷茲是極端的滾地球型投手，被打者擊出滾地球比例高達56.3%，但控球不穩是一大罩門，本季BB/9值多達3.4次，用球數過多也導致場均投球局數僅有5.3局。

此戰雙方先發投手能吃的局數都不長，勢必得考驗牛棚戰力，費城人牛棚本季始終找不到穩定的勝利組，自責分率高達4.17。而勇士上季靠著鐵牛棚在世界大賽脫穎而出，本季季前不僅從道奇挖來王牌終結者詹森(Kenley Jansen)，交易截止日前又從天使盤來守護神伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)厚植牛棚深度，本季團隊牛棚自責分率3.14排名國聯第二，牛棚堅若磐石。進攻方面，雙方本季整體攻擊數據相去不遠，但費城人主砲哈波(Bryce Harper)傷癒歸隊後的打擊率掉到0.170，對於打線串聯有相當大的影響，而勇士打線能多點開花近況也優於費城人，因此筆者看好投打都佔有優勢的勇士能延續對費城人的連勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。