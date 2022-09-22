新北市36歲譚姓男子日前向父親借機車使用，卻經常無視交通規則，導致罰單如雪片般寄給父親，譚父想聯絡兒子繳罰單，兒子卻避不見面，譚父一怒下向警方報案，控告兒子侵佔。新北市保安警察大隊巡邏員警昨（21日）晚在板橋區見譚男形跡可疑，盤查發現譚男騎乘已通報侵占的機車，當場將譚男逮捕並依法依送辦。

據了解，譚男長期無業，1年多前向父親借車，表示找工作需機車代步，機車借到手後，譚男竟視交通規則於無物，經常性違反交通規則，導致譚父頻繁收到罰單，想聯絡兒子卻被搞失聯，譚父一氣下向台北市警方報案，指控兒子侵占機車，但譚父有加註但書，表示兒子若繳交罰款，他就會撤告。

保大二中隊巡邏警網昨晚在板橋區國慶路發現譚男坐在機車上，見警車即欲騎車離開，員警遂上前盤查，查詢車籍資料發現該輛機車已被通報協尋，當場扣押機車並逮捕譚男，偵訊後依侵占罪嫌將譚男移送新北地檢偵辦。