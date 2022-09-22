本週有四項網球賽事正在火熱進行，分別是位於法國的摩澤爾公開賽(Moselle Open)、美國的聖地牙哥公開賽(San Diego Open)、日本的WTA泛太平洋公開賽(Toray Pan Pacific Open Tennis)以及韓國的首爾公開賽(Hana Bank Korea Open)，其中星度最高、最多頂尖好手參賽的是摩澤爾公開賽，我們今天就來盤點三位摩澤爾公開賽最值得大家關注的球星。

麥維德夫(Daniil Medvedev)以第一種子之姿出征法國摩澤爾的綠城(The Green City)梅斯，這很有機會是他今年第二個ATP冠軍(第一個是八月初在墨西哥舉辦的洛斯卡沃斯公開賽(Abierto de Tenis Mifel))，今年26歲的麥維德夫前兩週在美網第四輪意外失利而痛失球王寶座，估計本週開始他的表現會強力反彈，極力搶回世界第1的名號。

胡卡奇(Hubert Hurkacz)目前世界排名第10，他上一屆一盤未失拿到摩澤爾公開賽冠軍的表現令人驚艷，今年胡卡奇從第二種子出發，若是順利，將有機會在冠軍戰遇到麥維德夫，兩人在今年六月的哈雷公開賽決賽有過交手，該役由胡卡奇以(6-1,6-4)輕取當時還是球王的麥維德夫，如今從哈雷的草地球場換到麥維德夫在行的硬地，胡卡奇挑戰難度激增。

摩澤爾公開賽的地主希望是第8種子的馬納里諾(Adrian Mannarino)，現年34歲的他狀態維持極佳，上個月才在溫斯頓-塞勒姆公開賽(Winston-Salem Open)拿到生涯第二座ATP冠軍，是摩澤爾公開賽本屆最有機會把冠軍留在法國的選手，根據統計摩澤爾公開賽過去12屆有9屆都是由在地選手取得冠軍，地主優勢可以說是非常明顯！