台中市議員張家銨22日市政總質詢時表示，盧市府說台中市教育預算第一名，台中3所特教學校由國立轉為市立後，教師助理待遇遲遲沒有進步，且不像其他縣市有晉薪標準，直批市府「帶頭當慣老闆」。教育局長楊振昇強調「絕非如此」，其他縣市可晉級的特教人員都是約僱人員，與目前想要爭取的契約進用特教人員，薪資待遇不能相比較。

張家銨說，特殊教育學校在林佳龍任內從國立改市立，當時已做到比照相同待遇，但盧市府上任後特殊教育學校的待遇「停滯不前」，台北、桃園、高雄都有晉薪標準，唯獨台中沒有。

張家銨表示，議員陳清龍2年多前就已提案，要求市府「參考」國立特殊教育學校教師助理員的待遇給與比照，自己也在此次業務質詢時提過，教育局不但沒作為，還以「市府其他職位也要一體適用」作為理由不調整，要求教育局一周內重新召開此草案要點的研商會議。

教育局長楊振昇澄清，台中三所特教學校2017年由國立改為市立，特教人員為依勞基法的契約進用人員，其他直轄市特教學校由國立改為市立後，特教人員只要是契約進用人員，薪資待遇和台中市一樣。

楊振昇強調，有關議員所指台北市、桃園市可晉級的特教人員都是約僱人員，與目前想要爭取的契約進用特教人員，薪資待遇不能相比較。市府之前曾蒐集意見通盤研議後，基於人員的公平、一致性，所以未調整目前特教人員的薪資，其他縣市的情況也跟台中市一樣，都沒有調整薪資。