歐洲國家聯賽本周進行2022-23賽季的最後兩輪小組賽，A1組的法國和A3組的英格蘭都處於降級邊緣，再輸一場下季就要降入B級聯賽角逐。

法國最後兩輪比賽分別是9月23日02:45（以下圴為台灣時間）主場對奧地利，以及9月26日02:45作客對丹麥。歐洲國家聯賽雖然帶有友誼賽的性質，各國也常利用機會測試陣容或找尋可用之兵，但法國畢竟是世界盃和歐洲國家聯賽的衛冕冠軍，在今年世界盃前最後一個正式的國際比賽日(世界盃前還有熱身賽，但到時候基本陣容已定)，法國仍會以勝利優先考量。從這兩場比賽的陣容來看，法國有5名首次入選的新兵，但仍有瓦拉內(Raphaël Varane)、帕瓦(Benjamin Pavard)、吉魯(Olivier Giroud)、格里茲曼(Antoine Griezmann)、姆巴佩(Kylian Mbappé)和登貝萊(Ousmane Dembélé)等世界盃冠軍成員壓陣，唯獨門將位置可能有隱憂，因為原本入選的熱刺門將洛里斯(Hugo Lloris)有傷，已補選南特門將拉馮(Alban Lafont)，但3名門將的國際賽經驗加起來僅僅只有7場。

法國前兩場對丹麥和奧地利一負一和，加上對克羅埃西亞主敗客和，4場比賽只拿到2分，已經確定無緣以分組第一晉級四強決賽，最後這兩場比賽為了挽回顏面，總教練德尚(Didier Deschamps)絕對不能再有閃失，主場對奧地利如無意外應是十拿九穩的比賽，推薦玩法：讓分（法國-1）勝，正確比賽2:0。丹麥目前以9分在A1組領先，如果作客擊敗克羅埃西亞就可提前拿下首名，屆時法國在最後一輪可望再贏一場讓分盤，但如果丹麥平或輸克羅埃西亞，最後一戰對法國狀況就不同。暫時以丹麥未能戰勝克羅埃西亞預測，法國最終戰將難過丹麥這關，推薦玩法：讓分（丹麥+1）勝。

英格蘭的狀況與法國類同，前4輪2和2敗已被提前踢出冠軍爭奪，遭匈牙利主客雙殺讓人大吃一驚，尤其是主場輸0:4更是難以想像。英格蘭將在9月24日 02:45作客出戰義大利，首回合在主場以0:0收場，作客恐怕更不易取勝。英格蘭的目標當然是放眼世界盃，但總教練索斯蓋特(Gareth Southgate)也不敢太過激進，這回的陣容只有前鋒托尼(Ivan Toney)一名新兵，托尼在英超開季的7場比賽攻入5球，本土球員中僅次於肯恩(Harry Kane)，以絕佳狀態值得首度入選。其他位置基本上都是最強陣容，頭號門將皮克福德(Jordan Pickford)因傷缺陣，但入選的3人在英超都表現穩定。

英格蘭最後一仗是9月27日02:45主場對德國，兩隊首回合在慕尼黑踢成 1：1。這兩場硬仗將是英格蘭能否擺脫墊底的關鍵，去年歐洲國家盃英格蘭正好在淘汰賽階段碰過德國和義大利，16強以2:0淘汰德國，一路殺入決賽與義大利爭冠，結果雙方1:1進入PK戰，由義大利捧走冠軍。從英格蘭近4次分別對戰德國和義大利的戰績來看，英格蘭1勝3和不落下風，以這回的精英陣容應戰，相信有機會至少取得1勝1和。作客義大利可能難分勝負，推薦玩法：2.5分小。主場對德國則推薦主勝。