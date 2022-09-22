新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）22日宣佈，已與克羅埃西亞籍「靈巧硬漢」中鋒克力斯(Kristijan Krajina)完成簽約。擁有低位單打與高位策應能力，巨人殺手級的拋射手感，克力斯將會是新北中信特攻今年新球季主打團隊閃電球風的禁區守護者。

現年31歲的克力斯，身高6呎10吋（208公分）主打位置為中鋒，曾在2015年投入NBA選秀，雖未獲得當時NBA球團合約青睞，但在輾轉回到歐洲打球後成績非凡，先後效力於薩丁尼亞、拉脫維亞以及克羅埃西亞當地聯賽。

值得注意的是，克力斯從2021年球季開始，先加入瑞士擁有17座冠軍的常勝軍球隊，場均來到雙十的表現，而後在同一年又投入比利時與荷蘭當地聯賽，表現依舊維持高水準，2022上半年效力於波蘭當地聯盟，場均來到20分14籃板，正是籃球生涯巔峰時刻，即將在9月底來到台灣加入中信特攻的他，也將是首次離開歐洲打球。

克力斯是靈巧型中鋒，來自克羅埃西亞，球風屬於能夠低位單打也可以為團隊高位策應，柔軟的手腕技巧讓他享有「拋射大師」的封號，克力斯在歐洲征戰多年，正處於巔峰狀態的他，新球季即將加入新北中信特攻籃球隊，他表示：「已經等不及要來台灣加入訓練了，他將會借重自身經驗，為團隊爭取冠軍的機會。」

而第一次來到東亞打球，克力斯也將成為隊上禁區的守護者，他表示：「很感謝中信特攻團隊的邀請，讓他能夠來到亞洲打球，了解到教練團與隊友們為新賽季以歐式團隊球風為主，已經等不及要加入團隊了。」

新球季克力斯將會面對7呎以上的巨人，他也將會把擁有「巨人殺手」級的拋射能力派上用場，不會因為身高的差距，影響團隊的作戰發揮。新北中信特攻籃球隊總教練李逸驊表示，「克力斯在場上是一名非常強硬的選手，在擋拆策應與空手擋人都做得非常紮實，這是我們球隊最需要的內線選手，期待能為本土球員以及外線射手創造出更多出手機會，也期待他與艾德一起守護禁區，強化護框意識並補足團隊身高的劣勢。」