中央流行疫情指揮中心今天宣布，9月29日起取消機場唾液PCR、入境檢疫「3+4」全程可一人一室，最快10月13日全面取消入境檢疫改為「0+7」。指揮中心指揮官王必勝說明，目前看來疫情過高峰，但是否「趨勢向下」還要再觀察一周，如持續向下，就可以公告下一階段「0+7」措施。

王必勝表示，經過今天上午行政院會通過，今天宣布後，下周四開始實施的內容包括：每周入境人數由5萬升高至6萬、入境者居家檢疫可全程一人一室、取消機場唾液PCR改為發放4劑快篩。

指揮中心發言人莊人祥說明「機場取消唾液PCR、改為發放4劑家用快篩試劑」，希望民眾在入境當天或次日進行一次快篩，之後由關懷人員進行電話關懷，詢問檢測結果並登入防疫追蹤系統，另建議入境民眾在第3天再做一次快篩，而第4到7天則是有症狀時快篩，或必要外出時需出示2日內快篩陰性結果。

至於未來開放的目標，王必勝強調，前提是視疫情發展而決定實施日期，目前決定觀察1周，如疫情可控穩定，就會宣布2周後實施，預計實施日期會在10月13日。入境者免除居家檢疫，改為「0+7」，入境者如無症狀可搭乘大眾交通工具。

邊境解封分成兩階段，且第二階段時程未定。王必勝指出，指揮中心8月底就就預測到會有一波BA.5疫情，現在達到高峰時間和預測時間差不多，決定是否進一步邊境開放條件就是「過高峰後趨勢向下」，目前看來過了高峰，但是否趨勢向下，還要再觀察幾天，就可以公告下一階段。