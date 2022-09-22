韋禮安在小巨蛋演唱會上拍攝〈世界上最重要的人〉MV。（索尼音樂提供）

韋禮安用〈世界上最重要的人〉感謝歌迷一路上對他的愛與支持。（索尼音樂提供）

韋禮安用〈世界上最重要的人〉感謝歌迷一路上對他的愛與支持。（索尼音樂提供）

韋禮安9月發行全新專輯《明天再見》，挾著在台北小巨蛋兩場精彩演出的氣勢，一口氣衝上數位專輯榜前三名，更於實體專輯榜上奪得冠軍。他在演唱會上首次演唱新歌〈世界上最重要的人〉，滿場粉絲聽了都深深被打動，不斷敲碗要看MV。韋禮安和索尼音樂聽見大家的聲音，因此用最快速度剪出MV，成為歌迷與韋禮安之間最重要的共同回憶。

〈世界上最重要的人〉是韋禮安第一次寫給歌迷的歌曲，用直球式歌詞說出想對歌迷說的內心話，這對於個性害羞的他，是非常大的突破，因為他比較怕生，所以歌迷太靠近時，他就會想退一步，他希望歌迷可以讓他用他最擅長的方式，藉由音樂感謝大家。

這首歌誕生於某次隔離期間他開直播時，發起「一起寫歌」的主題，讓粉絲提供各種意見，而其中有人提議他可不可以寫一首歌送給歌迷，他想說「喔～好吧！」因為這個idea便開始寫歌，韋禮安表示，其實一開始沒有設定將這首歌收錄在《明天再見》專輯裡，但有天他發現自己經常回去聽這一首歌，越聽越覺得，有時候人就是要發現自己的內心最深層的一些想法，說「再見」之前，突破害羞牆也要明白說出內心感受，才不會空留遺憾，所以才把它放進專輯中送給歌迷。

由於〈世界上最重要的人〉是獻給粉絲的歌，所以當初就設定好MV要以演唱會畫面呈現，從總彩排到演唱會，一共拍攝了3天，出動5台攝影機全場拍攝每個角度的韋禮安，更捕捉了歌迷在現場投入演唱會氣氛時最真實、最動容的表情。而韋禮安配合MV上架，還幽默地一人分飾三角對粉絲喊話，海獅會會長說：「謝謝大家！嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷…」、韋禮安說：「這首歌，獻給你們。」國際嘉賓Weibird說：「Let music do the speaking.」