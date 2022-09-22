民眾黨新竹市長參選人高虹安近日捲入論文抄襲風波，召開記者會澄清卻因失言，而被質疑是在歧視他人學歷，掀起「戰學歷」討論熱潮，擁有「最美性學博士」封號的許藍方，認為學歷並不能代表一個人，學習的過程除了知識和文憑，更重要的是培養品德、同理心和自省能力。

許藍方今（22）日凌晨透過臉書貼出運動後的腹肌照，並表示昨天被問到「戰學歷」時，一開始霧煞煞，後來搜尋相關新聞才了解事件情況。她強調一向不太對新聞時事或娛樂八卦表達意見，「每個人的認知不同、學習經歷不同、發言立場和成長背景都不同，也因此說出來的話也不會相同，即使是相同文字，我相信在文字背後的意義也不盡相同。」

至於學歷高低，許藍方表示：「我一直不認為學歷代表什麼，充其量它就是一個學習的歷程」。對她來說，在學習的過程中，除了得到知識和文憑以外，品德、自重尊重、同理心感受、邏輯思維、思辨和自省能力的培養才是更重要的東西。

許藍方也提到，「只有真正與其相處後的感受才是真的，因為這個人的一言一行、一舉一動、一字一句，都會讓你漸漸清楚知道他是誰。」她也呼籲更該注意自己的言行舉止、行為態度，勝過批評別人的所有，相信前者的改變足以影響世界，後者只會為社會帶來更多負面能量。網友們除了贊同她的觀點，也紛紛大讚她的腹肌，「原来阿芳是集美貌智慧與腹肌於一身。」