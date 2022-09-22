救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害震驚社會，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心因此受罰而將其殺害並掩埋企圖滅證，3人分別依《野生動物保育法》起訴。農委會林務局表示，凡誤捕黑熊，只要立刻主動通報，協助救援，就不會被究辦。

林務局表示，林務局轄管的國有林事業區保全了台灣黑熊主要的棲息環境，然而隨著族群逐漸擴張，黑熊更頻繁進入森林周邊山村聚落領域，黑熊可能誤中農民或獵人所設陷阱而受害，而農民或獵人也會顧忌恐因私設陷阱誤捕保育類野生動物將受罰，索性直接毀跡滅證。

為消弭這塊存在已久的黑數，林務局研擬鼓勵民眾主動通報的獎勵措施，於2022年9月12日公布施行「台灣黑熊生態服務給付方案」，內容包含入侵自主通報與社區巡護監測兩部分。

入侵自主通報給付係民眾發現黑熊入侵畜(禽)舍、工寮、果園等私人農事場域，不危害其生命並立即通報所在林區管理處並經勘查確認，且將食物、廚餘等吸引源確實移除或收納完整，每場域發給獎勵金3000元；若再配合架設自動相機監測3個月且維護拍攝狀態，再核發5000元獎勵金。另外，針對突發的黑熊救傷事件，也會以專案給予積極參與民眾獎勵金。

巡護監測給付部分，鼓勵在地部落社區成立巡守隊，巡守黑熊潛在棲地、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助宣導老舊套索陷阱更換為有效降低誤捕機率的精準式獵具、協助保育宣導，每年每隊核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

林務局表示，為避免人熊衝突逐漸擴大，除了推動台灣黑熊生態服務給付，近年也積極推廣可防誤捕的精準式獵具，藉由縮小踏板直徑、套索圈束等方式，期望有效防止誤捕黑熊、石虎及幼獸等非目標個體，林管處各工作站也提供有防治野生動物農害需求的農民及原住民獵人進行獵具交換，以取代不具差別性、常誤捕非目標動物的市售山豬吊。