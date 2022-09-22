國際股市下挫，台股投資人信心疲軟，指數開低震盪走低，不過，鴻海(2317)力守平盤，台積電(2330)跌幅收斂，終場以14284.63點作收，下跌139.89點，跌幅0.97％，成交金額2085.33億元。

FED持續鷹派言論，國際股市動盪，台股直逼前波低點，電子、金融及航運表現弱勢，生技股在北極星藥業-KY(6550)解盲成功跳空漲停，以及觀光股「0+7」10月中旬上路，帶動兩個族群走強。

台股連兩天下跌超過百點，直探前波13928點低點，但資深分析師柯孟聰認為，短線不必太過悲觀，甚至不排除破底後迎來千點的報復性反彈。

柯孟聰表示，這周是18619點以來回檔第34周，月線是回檔第9個月，符合變盤轉折。另外，從8523點上漲到18619點，共反彈10096點，回檔0.382位置在14762點，回檔二分之一位置在13571點，短線跌幅很深，且有低檔背離現象，有可能出現大B波反彈，建議投資人暫時不須太過恐慌，回升過程有機會看到15000點。

但中長線來看，如果走長線ABC反彈，現在有可能是長線ABC波的初跌段滿足點，從13年前3955點到18619點，上漲14000點，回檔0.382要到13000點，也剛好五年線位置，估計這附近支撐相對強勁。