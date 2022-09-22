致伸（4915）台灣創新中心今天(22日)於新竹縣竹北舉辦動土典禮，建立集團在台灣的第二個研發中心。面對國際地緣政治、區域化生產的趨勢，致伸科技持續加碼投資台灣、不斷強化核心競爭力。竹北市為新竹縣政府產經發展重要政策中，基礎建設相當完善的科技城，公司經審慎評估後於去年購買土地落腳於竹北，並計畫於今年第四季開始動工，預計2025年初啟用。

致伸竹北台灣創新中心除成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心外，更增設智慧化產線，主要生產中、少量但多樣化產品如先進電動車駕駛輔助系統之安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等，持續以「臺灣研發、智慧製造、全球運籌」之宗旨服務全球顧客。台灣創新中心，將扮演致伸未來10年科技創新孵化器。

致伸科技董事長梁立省表示，致伸科技從1984年成立以來，在電子ODM產業已經將近38年，公司持續獲利與成長的關鍵，便是不斷創新。未來致伸的技術重心在於三感合一，也就是整合聲學，視覺和人機介面。未來的世界是走向智能化，也就是由人的服務轉向系統、雲端服務；在此智能化的趨勢，更突顯感知科技的重要。在科技不斷更迭的世代中，開發出為公司持續獲利之關鍵新技術與產品。創新就是致伸的DNA。致伸在中國大陸設有生產基地，近年也持續擴增泰國廠生產比重。車電/工業互聯網 (AIoT) 等相關新產品的比重持續增加，權重從2021年第二季度的14%增加到2022年第二季度的21%。

新竹縣長楊文科表示，致伸科技是全世界有名智能汽車ADAS高級駕駛輔助系統視覺影像系統方案提供商，來到新竹縣設研發中心、實驗室、工廠，感到非常開心。為加速廠商設廠，在縣府各局處通力合作下，順利於今日開工。致伸科技台灣創新中心位址在昌益產發園區入口處，比鄰台元科技園區，近竹北火車站、高速公路並與高鐵鄰近之生醫園區形成一科技廊帶，竹北科技城基礎建設都是按照智慧城市設計做規劃，屆時幾家科技大廠陸續營運後，預估提供4千個就業機會，產值將達1千億元以上，縣府團隊與廠商攜手合作開發，相信一定會達成目標。

致伸科技台灣創新中心基地面積7,728平方公尺，建築物總面積35,656平方公尺，建築構造為地下三層，地上六層，委由潘冀聯合建築師事務所設計，以擁簇概念探討當規整的廠房單元以活潑的辦公單元及自然生態包覆時，能展現出什麼樣創新樣態。將設計融入整體環境並與景觀綠帶串聯，並考慮風場、日照、熱能等因素，透過參數化模擬，導入戶外休憩中庭、室內共享空間、挑高悠活食堂等設計，兼顧科技研究與產業生產。呈現永續綠能、科技意象及人文理念，創造全新型態的產發大樓。更是致伸科技致伸於今年4月29日正式宣布加入RE100倡議組織，承諾2040年全球營運據點100%使用再生能源，並達到碳中和的目標之具體行動。