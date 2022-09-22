基隆市長林右昌、立委蔡適應、教育處長杜國正等人，共同主持基隆七區校園特色兒童遊戲場的啟用典禮。（張志康攝）

長樂國小的「蜻春蜓園」遊戲場。（張志康攝）

長樂國小的小朋友們，見到新啟用的遊戲場非常開心，二話不說就和同學一起玩了起來。（張志康攝）

長樂國小的小朋友們，見到新啟用的遊戲場非常開心，二話不說就和同學一起玩了起來。（張志康攝）

長樂國小的小朋友們，見到新啟用的遊戲場非常開心，二話不說就和同學一起玩了起來。（張志康攝）

基隆市政府投入3000萬元預算打造的全市七區校園特色兒童遊戲場，22日上午在基隆市長樂國小舉行落成啟用典禮。基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、教育處長杜國正及多位市議員，共同出席。林右昌表示，遊戲對孩子的成長非常重要，遊戲場結合學校校本課程、空間營造及小朋友體適能需求，妥善設計，讓孩子能在遊戲中快樂成長。

林右昌表示，學生身心發展對成長學習有助益，遊戲場不單只是遊樂空間，更成為教育環節重要養分，基隆遊戲場的改造經驗獲教育部高度評價，成為其他縣市參考範例，藉由校園長、老師和學生的參與，變成校園共同價值，凝聚學校向心力。基隆的兒童遊戲場融合學校校本課程、空間營造及小朋友體適能需求，同時把過去學校環境有高差不便、陰暗角落或場地，運用妥適設計變化，透過校園師長和小朋友參與設計發想，打造孩子夢想樂園。

基隆市教育處長杜國正指出，教育處也正積極創作七區遊戲場童書繪本，結合教育課程，讓孩子從繪本中認識遊戲場，未來提供親子共讀學習，除實體玩樂空間，也能由繪本了解遊戲場教育意涵。杜國正說，我們的目標不只有兒童遊戲場建置改善，而是在每個區域都能產製一座夢想王國，歡迎親子來體驗。

啟用典禮結束後，也由長樂國小的小朋友，帶著林右昌、蔡適應、杜國正等人引領導覽，參觀校園「蜻春蜓園」遊戲場。目前基隆市設立有校園特色遊戲場的學校，除安樂區長樂國小的「蜻春蜓園」遊戲場外，還有暖西國小、堵南國小、仙洞國小、深美國小、八斗國小及成功國小等六校。