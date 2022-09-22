亞洲各國邊境逐漸解封，台灣也露出解封曙光，日本也於近日頻頻宣布放寬出入境限制，讓旅日討論熱度再度沸騰。台灣虎航也迎來開航8周年，配合解封的好消息，除宣布日本、韓國、泰國等航線10月起將增班外，全航線一口氣增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，鼓勵虎友們共同來搶頭香，再次享受旅行的快意。

台灣虎航歡慶8周年及放寬邊境喜上加喜，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到外，也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今日15時起至9月29日晚間23時59紛止，搭乘期間為今年10月1日至2023年3月25日。

台灣虎航8周年活動邀請虎友同樂，推出「虎友募集」活動，第一波為即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。

第二波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及IG Sticker，拍攝專屬旅遊IG Reels並分享，則短片內容有機會獲得評審團的青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票大獎。

台灣虎航於2014年9月26日開航，現為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及菲律賓等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。