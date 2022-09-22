因應勞工職業災害保險職業病種類表增訂職業病種類，職安署近日陸續增訂「職業性二甲基乙醯胺中毒認定參考指引」、「職業暴露鋯及其化合物引起之疾病參考指引」及「職業暴露有機粉塵引起之有機粉塵毒性症候群認定參考指引」供職業病科醫師及勞保局做為認定職業病之用。

依指引指出，二甲基乙醯胺在合成材料、醫藥、農藥、化纖、石油加工及有機顏料等行業運用，因此這些行業為具潛在暴露的職業；鋯金屬及其化合物的潛在暴露職業為陶瓷業、耐火材料、鑄造業、核能發電產業、玻璃產業、紡織業、醫藥、醫材業及化妝品業；有機粉塵的潛在暴露職業為農場工作者或植物種植者、食品加工或穀物流程處理設備、動物接觸畜牧業者、收割和卸載穀物工人、粉塵儲存倉庫作業人員、處理堆肥及垃圾分類等職業。

勞動部職安署官員表示，過去這些職業病因未被列在職業病種類表中，因此要經過職業病鑑定會才能確認為職業病，勞保局才能發給相關給付，但修正職業病種類表後，就可以認定為職業病，增訂相關指引為提供職業病科醫師參考之用。