日本央行日本銀行今天召開金融政策決定會議，決定維持大規模貨幣寬鬆政策的方針。日銀宣布這項決定後，日圓一度貶至一美元兌145日圓，創下24年來新低點。

有別於美國持續升息的做法，日本持續維持大規模貨幣寬鬆政策。日銀今天公布金融政策後，東京外匯市場立刻急速拋售日圓、購入美元。日圓一度貶值至一美元兌145日圓，創下1998年以來的新低點。

日圓從今年年初以來已下跌30日圓。今天後來日圓稍微回升，一度來到一美元兌143日圓。

市場相關人士表示，日銀決定維持大規模貨幣寬鬆政策，市場意識到日美的利息差距更為擴大，一下子出現日圓走貶、美元升值的情況。市場人士關注日銀總裁黑田東彥在今天下午3時30分（台灣時間2時30分）的記者會的發言內容。

對於日圓今天一度貶至一美元兌145日圓，日本財務省（相當於財政部）財務官神田真人今天下午對媒體表示，匯市行情過度變動對於家計或企業將帶來非常不好的影響。如果過度變動，將不排除任何手段，已準備好妥善的應對措施，一直處於待命（stand by）狀態。

媒體問及是否實際介入市場時，神田表示，還不能明說，也還沒介入，但已做好介入的準備。