美國聯準會宣布再次升息75個基點，至3.00%～3.25%，此決議符合市場預期，但其利率展望卻意外激進，周四亞洲交易時段，美元兌日圓、英鎊、歐元、澳元、紐元、人民幣、韓元、新加坡元和泰銖均創下新高價位。

●美元指數

周四亞洲盤中，美元指數一度站上111.79，為2002年中以來首見。

聯準會預測其基準利率明年要升至4.6%才會到頂，並直到2024年才會降息。

俄羅斯總統普丁周三宣布二戰以來首次的軍事動員令，此舉料將使俄烏戰事升級，避險需求亦給美元帶來提振。

巴克萊資深外匯策略師Shinichiro Kadota表示，聯準會的利率預測和俄羅斯的重大消息都促成美元走強，尤其是對歐元和其他歐洲貨幣。而由於風險偏好惡化，大宗商品貨幣也受到重創。

●日圓

在聯準會於隔夜宣布意外「鷹派」的利率預測後，日本央行周四上午一如市場預期維持其超寬鬆的激勵政策不變，受此影響，美元兌日圓匯率再創24年新高。

日本央行宣布其短期負利率維持不變，而10年期政府公債殖利率也仍然維持在近零水準不變，日圓隨之陷入劇烈震盪。在全球收緊貨幣政策的潮流下，此決議進一步強化日銀將繼續逆勢而為的預期，儘管其日圓低迷不振。

美元一度站上145.405日圓，為1998年8月以來首見，但隨後急跌至143.50日圓，目前較周三上漲0.45%，報144.75日圓。

摩根大通日本市場研究部門主管Tohru Sasaki對於日圓的劇烈波動表示，日銀可能出手干預，甚至進行了利率檢查，但也可能只是市場流動性不足所致。市場將陷入緊張不安，可能會有一段時間陷入震盪，但最終，就中期來看，弱勢日圓的趨勢將持續下去。1998年創下高峰為147.60日圓，市場將密切關注這個價位。

日本主管貨幣事務的最高官員神田真人（Masato Kanda）稍後澄清當局並未進場干預。

●英鎊、歐元

在英國央行於今日晚些時候發布貨幣政策前，美元兌英鎊升至37 年新高，兌歐元匯率則站上20年高點。

歐元盤中一度跌至0.9807美元，再創20年新低，目前跌幅有所收斂，小貶0.11%，報0.98265美元。

英鎊目前跌0.24%，報1.12425美元，稍早前一度跌至1.1221美元，創下37年新低。

目前市場預期為英國央行升息75個基點的機率為80%，升息50個基點的機率為20%。

●其他

澳元暫跌0.47%，報0.6602美元，稍早前跌至0.6583美元，創下 2020年中以來最低。

人民幣離岸價一度跌破7.1兌一美元，創下超過兩年以來新低，目前暫報7.0991。人民幣兌美元中間價報6.9798，較周三跌0.38%，續創逾兩年以來新低。

韓元貶破1400兌一美元大關，為13年來首見。