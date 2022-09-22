疫情、貿易戰、通膨，原物料價格劇烈波動，廠商避險需求增加卻不知如何進行，永豐金（2890）旗下永豐期貨表示，期貨市場是很好的避免管道，商品期貨公允定價具三大優勢，包括標的標準化、價格即時透明、流動性佳，可以有效監控企業經營面臨的價格風險，特別是處在通膨與衰退僵持不下的階段，運用期貨優勢，可以為經營利潤、庫存價值進行有效率的保護。

永豐期貨指出，今年原物料價格波動，不只是一價格變化大，連變化邏輯也明顯改變，歷史週期與慣性不復存在，變化難測增加價格預估的難度，廠商採購定價習慣以及庫存的管理模式面臨挑戰，以往透過供應鏈協商分攤價格風險的模式，功能被大幅削弱，必須借助期貨市場的輔助應對。

使用期貨避險的目的在消除不確定，保留確定的經營績效，永豐期貨表示，第一步先搞清楚自己使用的原料與期貨交割品所代表現貨的價格差異，可以用期貨價格加減基差(基差=現貨價格-期貨價格)來表示不同純度、品牌、形狀、加工費等的差異，這個標準化的動作就能把現貨價格與期貨價格進行連結。譬如銅期貨，盤面價格所代表的是符合交割要求的電解銅板的價格，如果手中的原料是裸銅線，扣掉加工費後，剩下銅原料的價值就會跟期貨價格的波動亦步亦趨，此時期貨避險數量的計算就會比較精準。鋁、鉛、鋅等有色金屬的期貨應用也是相同邏輯。

至於黃金、白銀的邏輯在於成色高低，期貨所代表的是純度999(3N)的價格，如果原料純度是4N，則價格等於期貨價格再加上2-3%(以白銀為例)。而咖啡原料的價格邏輯在於杯測分數，目前CME咖啡期貨大約是阿拉比卡咖啡杯測分數70分的價格，以此為基準加減基差就能把大部分咖啡品種的現貨價格與期貨掛勾。

永豐期貨表示，期貨避險可以廣泛運用在各行各業，2021年台灣前20大大宗商品進出口貿易總額達1.47兆台幣，這是台灣堅強的產業實力，但另一方面也代表面臨風險的規模，藉由商品期貨公允定價的特點，可以有效監控企業經營過層中所面臨的價格風險變化，特別是處在通膨與衰退僵持不下的階段，運用商品期貨的優勢，為經營利潤、庫存價值進行有效率的保護，將更顯得重要。