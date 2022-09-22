訊連(5203)旗下人臉辨識引擎FaceMe獲日本CAC公司應用於其總部無人商店「Ministop Pocket」供員工刷臉支付購物，目前CAC已開始執行概念驗證。Ministop Pocket無人商店目前提供CAC全總部約1,100名員工刷臉支付，消費金額則從員工下個月薪水扣除，此項服務由於取代了晶片/信用卡、手機或現金等傳統交易方式，便利性提升而大受歡迎。

CAC作為訊連FaceMe的日本代理商，推出搭載FaceMe人臉辨識的解決方案。此次刷臉支付的概念驗證，亦為CAC的解決方案之一。CAC於2019年12月引進日本永旺集團旗下的無人商店Ministop Pocket供員工使用。近期為提供該無人商店人臉辨識支付服務，CAC與Ministop共同規畫開發並串接二家支付系統。

自今年2月25日起，所有CAC員工均可於總部10樓的Ministop Pocket以人臉辨識付款購物。除了在公司內以網站加強推廣刷臉支付外，CAC也持續在公開展會中宣傳推廣此項應用。

訊連表示，此次刷臉支付的成功，是訊連在智慧零售領域重大的一步，人臉辨識不僅能為顧客帶來便利性與安全性，更能為業者全面提升零售服務的質量。舉例來說，人臉辨識可用於實體店面的顧客偏好分析、人流統計，還能實現VIP制與顧客關係管理。對於打造智慧零售的未來，訊連深表信心。