日前伊甸進行「Do or Do Not？」身障街頭實測影片拍攝，以量販賣場和咖啡廳為場景，透過自閉症收銀員、挑剔的客人、弱勢親子等，安排專業演員詮釋演出，觀察周遭民眾真實反應與心聲，實測結果發現，大部分民眾對於身邊身心障礙者遭受不友善對待時，都會選擇勇於站出來力挺，同時給予身障朋友溫暖鼓勵。

伊甸基金會今年邁入40年，長期為身心障礙者倡議發聲的同時，也觀察到身障朋友遇到困難或遭受不友善對待，社會大眾之所以沒有挺身而出，除了可能出自於冷漠，更多的是因為「不知道要如何幫助」，主要原因是對身心障礙朋友的不了解，而伊甸作為社會大眾與身心障礙者間的溝通橋樑，希望能夠促進彼此的理解與包容認同。

伊甸基金會表示，除了號召民眾主動關懷，伊甸也積極鼓勵身心障礙朋友勇敢說出自己的故事、為自己的需求發聲，因此於網路發起插畫家原創圖文社群分享活動，與知名身障插畫家左邊女孩、人氣插畫家大姚、角色插畫家噗總裁、天天好事以及阿喵菜市場合作，以「我的日常不簡單」從自身經驗的分享、不同障別面臨的障礙日常來呈現身心障礙朋友的真實心聲與需求，同時邀請民眾一同來響應留言力挺。

伊甸基金會執行長鍾彥彬表示，伊甸一路走來，不斷為身心障礙朋友倡議爭權及勇於發聲，且與時俱進，提供多元適性的服務，而伊甸做整個服務時，是走向平權。意味著，任何人都享有他的基本權利，不是被孤立，他要跟整個社會和環境相互融合，更重要的是，他有選擇的自由。