白安將於11月13日舉辦新歌演唱會。（相信音樂提供）

白安希望在演唱會上呈現熱情與純淨的全新感受。（相信音樂提供）

白安新專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》連續二週MyMusic華語新專輯週榜第1名、KKBOX華語新歌週榜第1名、MyMusic華語新單曲週榜第1名以及多個數位平台排行榜11冠軍，連二波主打歌〈沒有人寫歌給你過吧〉、〈剛好〉MV在YouTube一週內突破百萬點擊次數，現在她宣布要將寫給你的歌，親自唱給大家聽，將在11月13日舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會。

除了專輯好成績外，繼各大捷運站設置大型廣告看版及一整列捷運車廂的白安海報，滿滿的美麗肖像搭配歌詞金句，成歌迷熱搜踩點後，現在Disney＋獨家原創華語劇《台北女子圖鑑》在北市信義區打造戶外裝置女主角桂綸鎂的「北漂小屋」，屋裡播放著戲劇插曲〈剛好〉，完美沉浸在劇中女主角的情境中，全城遍佈白安也成為拍照新熱點。

距離上次台北開唱相隔1240天，白安說：「很久沒有演唱會演出，發了第4張專輯，有新的歌可以唱給大家聽，這二年很多事情變得比較艱難，所以很開心可以在現場演出見到大家。」從新專輯可看出白安的成長，專輯很多歌曲都是寫給每一個你，因此她更期待屆時在演唱會上歌迷的反應。

為了讓歌迷有煥然一新的感覺，白安邀請在新專輯中與她有多首合作歌曲入圍今年金曲獎最佳男歌手的許鈞一起擔任演唱會音樂總監，她表示：「這次巡演把前3張專輯的歌都拿出來重新整理，重新編製，希望讓大家有不一樣的感覺、不一樣的體會與感受。」演唱會11月13日在Zepp New Taipei舉行，9月25日早上11：00拓元售票系統開賣。