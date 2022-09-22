阮女操作美白儀器，替客人服務。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲檢舉，循線追查下於月前將潘女、阮女2人逮捕，依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

潘女在自營美甲店臉書粉專發表整形前後對比照，吸引許多配偶、移工前來整形。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄36歲越南籍潘姓女子去年間自營美甲美睫店時，私下從事侵入性整形手術，但醫術精湛吸引許多同鄉愛美的配偶、移工前來整容。潘女在手術期間還會全程在網上直播，行事相當高調，還因為生意太好找來姪女22歲阮姓女子，阮女僅學一天美白儀器就上工。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲檢舉，循線追查下於月前將2人逮捕，依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。

潘女去年間在小港區經營美甲美睫店，期間疑似有從事非法整形手術密醫行為，還會在美甲店臉書粉絲專頁上全程直播手術過程，行徑相當大膽，但同時也吸引許多同鄉外配及移工慕名前往預約整形服務。

隨著直播愈做愈久，潘女的事業也愈做愈大，潘女一人負荷不來，便找同鄉結婚來台的姪女阮女一同幫忙，阮女甚至僅學習操作牙齒美白儀器1天隨即為客人服務。

專勤隊今年5月間接獲檢舉，3個多月循線調查蒐證下，鎖定潘女經營的美甲店，8月30日會同科技偵查隊與高雄市政府衛生局合組專案小組，持搜索票、拘票到潘女美甲店內將潘女、阮女逮捕，現場查扣麻醉藥劑、玻尿酸、肉毒桿菌劑、牙齒美白機、針頭等高達59項、1132件醫美整形相關證物。

據了解，潘女以配偶身分來台多年，已取得台灣身分證並擁有美甲、美睫及紋繡等專業證書，還曾聘為講師。去年前創建臉書粉絲專頁，常以越南文直播醫美手術過程或張貼整形前後對照圖等，疑似以「掛羊頭賣狗肉」方式吸引同鄉上門，做鼻翼縮小、縮臉、豐唇、牙齒美白等整形醫美服務。

潘女辯稱在來台之前也是從事美甲相關的行業，然而越南美甲行業中也會從事整形相關的服務，有大量相關的經驗。因潘女醫術精湛，費用又以市價5折計算，吸引許多同鄉愛美的配偶、移工前來改變自己，生意太好致人手不足，找來阮女一起從事整形工作。至於相關醫療用具，潘女並沒有說明，經專勤隊初步調查，用具均來自國外。

專勤隊根據美甲店臉書發文的頻率，經計算潘女不法所得高達百萬元，專勤隊逮捕潘女2人時，現場還有3、4組客人坐在候客區等著做手術，客人向專勤隊員表示，潘女在圈內是名醫，來預約的客人都排到好幾個月後，令隊員感嘆潘女空有醫術卻用錯地方，2人都因為不具備醫師資格卻疑似執行醫療行為，將依違反醫師法等規定移送地檢署偵辦。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，在非法診所執行麻醉及醫美等手術，不但可能面臨手術失敗求助無門的風險，過程中若身體出現麻醉不適情形，還可能有生命危險，呼籲新住民及移工朋友們尋求美容醫學療程時，切勿聽信同鄉不實推銷，應審選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，以降低醫療風險。

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