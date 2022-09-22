墨西哥西南部米卻肯州（Michoacan）今（22）日發生規模6.8強震，震源深度約20.7公里，首都墨西哥市的建築猛烈搖晃。

路透社報導，墨西哥西南部米卻肯州當地時間今日凌晨1時過後發生強震，美國地質調查所（US Geological Survey）原先偵測地震規模達7，後續下修為6.8，震源深度為24.1公里。

首都墨西哥市的建築在地震中猛烈搖晃，居民緊急逃出家門。

美國海嘯預警中心並未對這次地震發布海嘯警報。

值得注意的是，墨西哥19日才發生規模7.6大地震，震源深度僅15公里，造成2人死亡，數百棟建築毀損。9月19日又被墨西哥民眾描述為「詛咒之日」，因為墨國歷史上這一天至今已經發生過3起規模7以上大地震，造成近萬人死亡。

此外，與周一地震相同的是，今日地震震央同樣位於墨國西南部的米卻肯州，兩起震央相去不遠，歐洲地中海地震中心（EMSC）在推特發文指出，這已是米卻肯州過去61小時內發生的第3起有感地震。

🕒 This is the 3rd felt #earthquake in Michoacan, Mexico in the last 61 hours. — EMSC (@LastQuake) September 22, 2022

目前當地尚未傳出災情。

（持續更新）