豐原醫院指出，增生療法需由醫師先完整評估，注射後再搭配復健運動恢復更完全，是快速治療好慢性疼痛的好選擇。（豐原醫院提供）

50多歲呂小姐因工作因素需久坐打電腦，長期下來有姿勢不良問題，今年開始出現肩頸痠痛，偶爾轉移到顳側或肩夾骨，她求診豐原醫院，發現頸椎有退化現象，以超音波導引及增生療法治療頸椎小面關節，在搭配適當運動及復健治療，症狀已顯著改善，頸椎疼痛減少，也不再有轉移疼痛。

豐原醫院復健科醫師張憲伯表示，雖然做一般復健治療（熱敷、頸椎牽引與電療等）約有70％病人在3個月內會得到改善，有時醫師會搭配類固醇或消炎藥幫助病人暫時度過疼痛，但不少人會因藥物副作用而卻步，或沒有時間接受復健治療。

張憲伯指出，增生療法是將高濃度葡萄糖水透過超音波定位後注入受傷的肌肉、筋膜、肌腱、韌帶、關節等組織周圍，重新啟動組織修復，平均2周施打一次，約需3-6次療程，比起類固醇、消炎藥等單純止痛或消炎功能外，增生療法能重新啟動修復，讓軟組織更強健與穩定，也能減少疼痛再度發生機會。

張憲伯表示，包括該患者的肩頸痠痛問題，或是長期下背痛、運動傷害、慢性肌腱炎、網球肘、高爾夫球肘、退化性關節炎、慢性腳踝扭傷、足底筋膜炎等，都是增生療法注射的適應症。增生療法需由醫師先完整評估，注射後再搭配復健運動恢復更完全，是快速治療好慢性疼痛的好選擇。