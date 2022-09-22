為推廣新型海洋遊憩活動，台東縣政府今年首創「藍海生活節」，今日邀請夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua帶來親手打造的支架大洋舟。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東藍海生活節邀請夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua帶來親手打造的支架大洋舟，原訂22日凌晨從杉原灣划行到都歷部落，受到強烈東北季風影響，象徵性改由從部落北端划到天空之鏡。Kimokeo說，他的祖先7000年前從台灣遷徒到夏威夷，今天感覺像是回家了。

大洋舟在外海發出信號，請求准許進入阿美族傳統土地，部落長老以3聲竹號角回應，代表同意大洋舟進入。大洋舟抓準湧浪，6個划船手一鼓作氣划向沙灘。部落頭目祈福迎接，划手也回贈夏威夷豆項鍊，代表保護與和平。

Kimokeo開心跟著族人一起跳舞、合影，他說，夏威夷的原住民母語中，眼睛、耳朵等五官的發音都與阿美族母語一模一樣。他相信台灣是南島民族的起源，他的祖先就是7000多年從台灣出發划向夏威夷群島定居，而他今天划船進入阿美族傳統部落，就像是跟祖先一起回家。

現年75歲的Kimokeo自15歲開始接觸支架大洋舟，60年的時間致力於研究及推廣，他已經使用支架大洋舟，完成夏威夷群島間的所有島對島航程。Kimokeo說他們的祖先，在7000年前從台灣划向夏威夷群島，他這次到台灣，除了與阿美族部落文化交流外，也是與祖先的連結。

為推廣新型海洋遊憩活動，台東縣政府今年首創「藍海生活節」，規畫16場次的水域遊憩體驗，與在地團隊合作推出遊程，包含7場支架大洋舟體驗、4場SUP體驗、 4場獨木舟體驗、1場單車微旅行，將海底旅遊做為起點，加入日間導覽與星空導覽等遊程。