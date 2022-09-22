地稅局強調，活動當天只要完成指定活動並捐雲端發票5張，即可兌換摩天輪搭乘券或面額100元禮券1張，讓大家玩樂的同時還可做公益。（台中市政府提供）

台中市政府地方稅務局24日上午10時，原在梧棲區三井OUTLET台中港SNOWTOWN雪樂地舉辦的「一鹿有您 稅樂地」租稅宣導活動。地稅局指出，因雪樂地設備故障，無法供雪，將改以好玩有趣的互動遊戲取代玩雪，陪伴大小朋友度過歡樂的週末。

地稅局表示，此次活動感謝民眾熱情響應，票券已全數兌換完畢，活動原規畫玩雪活動，但三井OUTLET 雪樂地造雪機器臨時故障，雖經緊急搶修，仍然無法修復。地稅局改推出互動遊戲，原來已用發票兌換入場券的民眾，也可憑票兌換雪樂地入場券1張，在明年2023年2月28日以前，都可以至雪樂地免費玩雪1次；活動現場還提供免費的內用飲料暢飲及爆米花，另贈送精美宣導品及摸彩券1張作為補償。

地稅局指出，活動將改以威秀寶寶迎賓舞、闖關遊戲、幸福套圈圈、轉轉好運樂、一起做雪花瓶、玩轉彈珠台等好玩的遊戲取代，現場還有捐發票送好禮等活動，摸彩品包括DYSON無線吸塵器、OSIM美腿按摩機、SWITCH等豐富大獎，讓大家有玩、有吃、還有拿。

地稅局強調，活動當天三井OUTLET台中港美食區前廣場也設置宣導攤位，只要完成指定活動並捐雲端發票5張，即可兌換摩天輪搭乘券或面額100元禮券1張，發票將捐贈給市內的社福團體，讓大家玩樂的同時還可做公益。