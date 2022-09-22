癌症長期居國人10大死因榜首，其中肺癌是癌症死亡率最高者，而早發現、早治療，是決定肺癌治療成效的重要關鍵因素。苗栗市66歲陳姓婦人日前健康檢查發現胸腔影像有個結節，至衛福部苗栗醫院就診，並接受胸腔專科主任陳俊偉建議，進行低劑量電腦斷層檢查後，進一步診斷為早期肺癌，而後安排胸腔外科切除手術治療，目前復原得很好，肺功能等追蹤檢查也都正常。

低劑量電腦斷層(LDCT)是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，衛福部國健署日前也新推出「肺癌早期偵測計畫」，提供符合肺癌篩檢資格的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。苗栗醫院為讓鄉親遠離肺癌的威脅，特加強配合國健署政策宣導，於9／21「好呼吸病友會」安排了一場「肺癌篩檢好幫手～低劑量電腦斷層」講座，邀請胸腔科醫師陳俊偉為鄉親解說。

陳俊偉指出，為什麼肺癌死亡率這麼驚人呢？主要是肺癌初期無明顯的症狀，而肺癌的預後會受到「診斷期別」的影響，第1期的患者，5年存活率能高達約9成，但到了第2期後，存活率就掉到6成左右，若是進入第4期，存活率通常降到1成，因此早期的肺癌偵測篩檢，就更形重要。

陳俊偉表示，「低劑量電腦斷層」是一項安全、簡單又快速的檢查，更是目前唯一具國際實證，可早期發現小於1公分肺癌的篩檢利器。國健署新試辦的「肺癌早期偵測計畫」，就是利用低劑量電腦斷層，為肺癌高風險族群提供篩檢，服務對象為有下列任一肺癌風險因子且具健保身分的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查：(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。(二)具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包─年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸未達15年之重度吸菸者。

陳俊偉特別提醒，肺癌篩檢不能預防肺癌發生，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，有吸菸的民眾，應為自己和家人的健康著想，儘早接受醫院戒菸協助，順利成功戒菸。此外，民眾也應了解LDCT篩檢發現結節的比例很高，但多數為良性結節，建議檢查結果異常的民眾，無需過度驚慌，應配合醫師建議持續定期追蹤，觀察結節有無新增或變化情形。若確定為肺癌，更應配合醫師的治療計畫，早期發現、早期治療，預後佳。