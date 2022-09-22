近期頻繁現身於國際時尚大秀的「鋸齒厚底靴」，除了一上腳就高人一等的氣勢，更扮演著整體穿搭的點睛之筆。今年秋天Dr. Martens的全新單品「鋸齒厚底靴」－CHARRO BRANDO PACK具備人氣厚底元素與搶眼細節，為外出穿搭來點新看頭。

Dr. Martens本季推出AUDRICK系列的新作「CHARRO BRANDO PACK」，結合經典的Brando皮革，讓熟悉的三孔鞋、八孔靴與切爾西靴質感升級，搭載Quad Neoteric 1.9吋高張力厚底，能完美拉長腿部視覺比例。AUDRICK－CHARRO BRANDO PACK系列完整保有馬汀品牌經典要素，無論是帥勁十足的正裝混搭，或率性復古的街頭搭配，一雙擁有鋸齒質感細節的厚底靴訴求為整體造型增添時尚份量，現已於全台馬汀據點與 SHOEX線上商店正式發售！

AUDRICK系列鞋款此番延續去年的人氣厚底 - 1.9吋Quad Neoteric，完美詮釋馬汀率性、叛逆的時尚品味，外觀搶眼的Quad Neoteric細節同樣不馬虎，以雙層大底拼接工藝及輕量化結構堆疊而成，並揉合輪廓鮮明的防滑釘與側邊紋理設計，道出復古經典又略顯浮誇的鞋底藝術；而全新登場的AUDRICK三孔鞋、AUDRICK八孔靴與AUDRICK切爾西靴皆綴有品牌標誌性黃色沿條縫線及AirWair鞋後標，搭擁有舒適腳感的SoftWair鞋墊，不只穿著有型，就連體感也兼顧。