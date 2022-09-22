國民黨今日總質詢，在議場痛批民進黨新北市長參選人林佳龍，新北市議會民進黨團總召陳啟能表示，國民黨團從一開場就先攻擊民進黨團先前的質詢內容都在政治操作、不問市政，結果國民黨的質詢內容從頭到尾都在攻擊林佳龍團隊，甚至是抄襲林佳龍「敬老卡」的政策，國民黨團到底是在質詢林佳龍，還是現任市長侯友宜？

陳啟能指出，國民黨團竟利用本屆最後一次質詢侯友宜市長的寶貴時間，來檢討林佳龍候選人團隊所提出來的政見，還上演戳氣球戲碼，真的是史無前例的荒謬行為。議員的職權應是代表新北市民發聲，監督市政府的政策推動，而不是檢討市長參選人的各項政策，請國民黨議員搞清楚監督質詢的對象，並好好把握本屆最後一次的質詢機會。

總召集人陳啟能表示，侯市長面對國民黨與民進黨的答詢態度也大不相同，國民黨團就好像跟市府套好招一樣，議員質詢什麼，市長就順應著答覆，完全沒有實質的內容討論，而面對民進黨的質詢，侯友宜都用四兩撥千斤的態度，強烈的語氣來反駁，到底誰才是站在市民的立場在監督市政府？

陳啟能強調，國民黨團與其在議事廳噴政治口水，不如好好監督侯市府團隊這四年來的施政成績，國民黨團在新北市作為執政黨，更應該好好替市民發聲，並爭取權益，而不是對市長歌功頌德。