目前設籍於新竹市的原住民人口有4468人，為照顧竹市原住民族人，新竹市政府積極推動提高原住民族人學費補助、技藝學習，及設立健康站相關福利政策，近日也舉辦「原夢手作營」，共推出8場課程，讓大小朋友更認識原民文化。

為照顧原住民族，市府過去積極推展各項政策，包括將原住民學生學用費補助從1000元提高至1500元，擴大辦理原住民各項技藝學習，設置長者文化健康站，並編印專屬原住民的福利手冊，2020年更投入4870萬打造「那魯灣文化聚落」，盼宣揚原住民傳統文化，給予族人更多照顧。

近日市府也舉辦「原夢手作營」，一共推出8場課程，所有課程皆為免費參加，除線上報名之外，也提供5個現場名額。

首場「布農年曆DIY」親子手作課程，由老師高欣偉（族名：Salizan Istanda）帶著大小朋友，一起製作手作布農族年曆，他一到現場就熱情用族語與民眾打招呼，也透過小故事述說年曆的歷史意義以及製作方法，讓現場的孩子們對原住民傳統文化，都有更深的認識。

高欣偉也邀請家長跟著孩子們一起製作年曆，小朋友在親手繪製時，也了解到原住民特別意義的祭儀文化，高欣偉說，當大家都完成自己的年曆時都非常開心，熱情地向大家展示自己製作的年曆，讓他相當有成就感。

市府民政處指出，布農族年曆中，每個符號都是老祖宗留下的豐收智慧，語言和文字也是通往民族智慧的密碼，布農族雖沒有文字，但自古流傳著木刻畫曆，用簡單的圖形符號，在構樹樹皮上，刻下一年當中重要的工作和祭祀。