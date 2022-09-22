SOGO高雄店7F兒童滑步車道。（SOGO提供）

SOGO高雄店4F寢具家居用品。（SOGO提供）

深耕高雄25年的遠東SOGO百貨高雄店，自去（2021）年12月起啟動開店來最大規模的改造計畫，斥資2億元完工，歷時9個多月後，將於9月24日以全新店型盛大開幕。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，本次是高雄店25來以來首度大改裝，最大的突破是將百貨營運樓層，精簡為原有的2分之1，其餘樓層將規劃出租，像是健身中心、或金融商業等機構。她以美國社區常見的購物廣場舉例，百貨除了購物商場外，還有金融機構、民生服務、運動健身等多元設施，新的高雄店既要強化與在地商圈的共好，更要滿足商圈鄰里便利生活，這也是高雄地區有別於其他百貨同業的創舉，以「LOCAL」為概念的全新店型。

SOGO高雄店店長陳志忠指出，高雄店營業面積從8000坪縮減到5000坪，百貨賣場樓層從7樓至B2，剩下8樓到14樓的3000坪，未來會出租出去，目前已有亞東證券將進駐，還有其他金融保險業洽談中。高雄店去年營收約8億多元，在今年減少了快4成櫃位下，目標約7億元，未來純百貨賣場目標每年能做8至10億元。

此次改造另一個大亮點，是將B1整層樓打造為新食尚餐廳，全新進駐5家異國美食餐廳，包含由漢來美食集團全新打造的全台獨家品牌「溜溜酸菜魚專賣店」；另有3家高雄地區獨家進駐品牌，如連續3年榮獲曼谷米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」、日本豆腐鍋品牌「東京純豆腐」、全台最大湘菜品牌「1010湘食堂」，及以歡樂吧新型態概念店登場的「品田牧場」，高雄店全新B1餐廳區，預計可提供400個用餐席。