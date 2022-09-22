國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所22日公告第9次公告酒駕累犯，本次共11人，其中葉佐正分別在2018年、2020年和今年因酒後駕車被警方攔檢，其中2次因酒測值超過0.25mg／L涉公共危險罪，遭警方移送法院判決。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

北市第9次公告酒駕累犯名單計有11名，分別為累犯2次10名及累犯3次1名。其中累犯2次，有黃瓊輝、白偉銘、曹朝明、蕭安欽、楊弘毅、周坤燦、林永森、陳新竹、張家銘、季廷勳等人

累犯3次者葉佐正，首次酒駕在2019年11月25日騎車在新北市板橋區環河西路遭警方攔停，第2次酒駕於2020年12月27日駕駛機車在本市延平北路遭攔停。第3次酒駕於2022年4月4日駕駛機車在台北市民權西路被警方攔下開單。 裁決所表示，酒測值超過0.25mg／L即涉公共危險罪，葉首次和第三次都超過法定標準，警方依規定移送司法機關辧理，至於第2次酒駕酒測值低於0.25mg／L，被開罰9萬元罰鍰。