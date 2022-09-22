雲林縣長參選人劉建國遭控競選總部違法使用，劉辦公室回應合法租用歡迎來查。（張朝欣攝）

台北市議員參選人楊植斗22日舉行記者會，指控雲林縣長參選人劉建國的競選總部是農地，被違法使用當成服務處10年以上，對此劉建國競選辦公室表示，該址是10年前向地主承租，當時地上即有合法的現行建物，基於合約規定，10年來不曾作任何變動，外界若有任何質疑，歡迎前來現場查勘，以正視聽。

楊植斗日前接獲民眾檢舉，指稱劉建國服務處設置在特定農業區的農舍內已10幾年，由於大家懼怕其立委身分與地方勢力，無人敢檢舉。網路也有鄉民留言，旁邊農地也已整合，傳出許多金主爭相購買土地，結果被劉建國提告，所以現在大家都不敢講話，只能指望民代為他們發聲。

劉建國競選辦公室發言人張維崢表示，位於斗六市公明路的競選總部，都依相關規定合法承租，類似劉建國競選總部這塊位於都市計畫內農地的使用，在斗六市區裡不知凡幾，雲林縣政府面對這種問題，應該作一都市計畫通盤檢討，才是根本解決問題的方法。

張維崢強調，要選台北市議員的楊先生，如果那麼關心雲林縣的公共事務，那他是不是也應該以同樣的檢驗標準去檢視其他人，有人在農地興建大違建，楊先生是否也應該用力查一下，雲林縣政府是否也應該給雲林人1個公開說法。

劉建國競選總部指出，選戰進入倒數階段，劉建國努力勤跑基層，為雲林提出願景，為4年來發展停滯的雲林提出對策解方，一分一秒時間都非常寶貴，沒有時間浪費在回應莫須有的指控與抹黑，相信縣民自有公評。