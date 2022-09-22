高雄大學學生蘇祐萱透過線上與學生互動。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學長期攜手國教端，深耕「數位學伴」計畫今年再獲肯定。其運作方式是招募培訓大學生、研究生擔任大學伴，透過線上方式陪伴中小學生。成員之一的學生蘇郁婷說，起初擔任大學伴的挫折感十足，隨著用心傾聽小學伴需求，設計調整教材，也學會如何陪伴。

高雄大學響應教育部「數位學伴」計畫，由校長陳月端於2015年擔任學務長任內，邀請應用數學系吳宗芳、電機工程學系吳志宏2位教授共同主持、持續深耕至今已達8年。

成員之一的學生吳佳慧常以「當你對世界微笑，世界也會以微笑回報」自勉，時刻自我提醒用心付出、真誠以對，小學伴都能感受。趙緒承則將榮耀歸功「大學伴、帶班老師共同努力營造優質陪伴環境」。

蘇郁婷表示，剛開始時，擔任大學伴的挫折感十足，隨著用心傾聽小學伴需求，設計調整教材，也逐漸體悟陪伴，共同學習與成長。小學伴的正向反饋，也鼓舞她持續學習新事物的動力。蘇祐萱從中體會數位學伴的傳承與延續價值，帶給小學伴機會與希望，自己也跟著學習、成長。