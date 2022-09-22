民進黨新北市長參選人林佳龍批新北市「12年都在空轉」，「侯家軍」國民黨新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀與吳訓孝重砲回擊，呂家愷痛批，林佳龍身為一個無法選台北的人，被迫跑來新北指指點點，為了位子而抹黑栽贓，這就是林佳龍的SOP，習慣了卻也充滿無奈。

呂家愷強調，不論是在體制內或是體制外，這12年來對於新北的發展，一直都相當有感。呂家愷認為，這樣的想法絕對不是「個人觀點」，而是一種共識。針對林佳龍批評侯友宜「沒有願景、沒有改變現況」，呂家愷說「新北市之所以能夠穩健發展，就是因為找了一群對的人、做對的事，新北市才能夠來到現在的模樣，成為一個『舒服、自在而且自由』的都市。」

他也列出新北市過去12年來的政績，包括已完工通車的捷運環狀線、輕軌藍海線，以及捷運萬大線、安坑輕軌，分別將在2025年與年底完工，有望舒緩上班族的通勤時間。另外，淡江大橋與淡北道路，將分別在2024、2025年完工，有望紓解淡水區的交通問題，且都是短時間內就可實現的成果。

吳訓孝表示，這幾年來市長對三重蘆洲的用心我想市民都感受在眼裡，三重有著全新北最大的熊猴森樂園，有三十多座的溜滑梯以及今年新增的水世界；三重第二行政中心的設立，讓三重成為新北三軸心帶動整個新北市的發展；蘆洲南北側銀河灣的都市計畫案，現在的就差內政部中央都審通過，這些的改變都是侯友宜市長在三重蘆洲的用心。

戴湘儀則認為，新莊近年來的發展和進步很大，我們看到五股垃圾山搖身一變成為五股夏綠蒂，新莊市民等了半個世紀的塭仔圳市地重劃，也在侯市長任內啟動，數千間鐵皮工廠全數拆除，近400公頃的重劃需要魄力與執行力，預計2026年完工的塭仔圳，會是未來產業最好的地方，將帶動新莊地區的發展，帶動新北和整個1000萬人口的北台灣發展。

呂家愷也開酸林佳龍，有這麼多的鐵證，新北市民早已在 「大翻新」的路上。