我國邊境開放時程指向10月中旬，將全面取消3+4改採0+7，讓入境者「以篩代隔」，外界憂心入境旅客若快篩陽仍然外出「趴趴走」，是否將成為防疫破口？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，新制對於確診者雖然沒有強烈的監督機制，但民眾可透過檢舉，協助衛生局揪出違規者。

指揮中心發言人莊人祥表示，依照目前的入境規定，入境旅客除了得接受落地PCR採檢之外，還會領到額外的2劑免費快篩，採用快篩品牌為亞培，每劑價格為95元，這些都是公開資訊可供查詢，至於將來發放的快篩，也同樣會是亞培，並不會有任何改變。

莊人祥說，依照目前預估，開放國門後單周將會有15萬的旅客入境，若每人發放4劑快篩，一個月預估要使用240萬劑，指揮官王必勝補充，目前快篩試劑約有600多萬的庫存，以目前數量來看要應付入境旅客不是太大問題。

至於將來取消入境PCR政策後，我國該如何監測國外流行的變異株？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將與加強版防疫旅館所配合的醫院合作，若入住者有PCR的確定病例，就會進行抽樣監測、定序，由於境外的變異株是相當重要的監測指標，因此基因定序的作為仍然會持續。

外界擔憂，入境旅客若快篩陽仍然外出「趴趴走」，是否將成為防疫破口？王必勝指出，新制對於確診者雖然沒有強烈的監督機制，但民眾可透過檢舉的方式，協助衛生局揪出違規者，但目前仍然是以建議為主，相信國人經歷兩年多的疫情，大多能夠配合政府政策。

但若是外國人在台陽性趴趴走？王必勝說，團客的部分會請交通部觀光局制定規範與通報流程，至於背包客則傾向以規勸的方式處理。

王必勝最後也提到國內疫苗庫存，指出目前Novavax疫苗還剩兩萬多劑，隨著今天新一批疫苗到貨後，應不會有人打不到，另外BNT次世代疫苗也已繳交進一步的臨床資料，將請食藥署先初步審核，再安排審查，不過莫德納次世代疫苗仍然沒有新進度。