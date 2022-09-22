職場就像一個小型社會，在裡面就可以體會到人生百味，有的人混得好，便能扶搖直上，有的人卻無法一展長才，總是遭遇坎坷。運勢命理網站《靈匣網》指出，牡羊座、雙子座、巨蟹座、射手座、水瓶座10月事業運略差，容易因為小人攪局而影響事業發展。

▍牡羊座

牡羊為人坦蕩，甚至相信其他人就和自己一樣坦率，所以他們特別容易輕信他人，雖然對別人多一分信任並非壞事，但也不能總是盲目地相信別人，尤其10月，牡羊可能會敗在自己十分信任的朋友身上，對方不僅會奪走屬於他們的好處和利益，更可能將他們的事業拖入萬丈深淵中。

建議牡羊要小心管理財務，別把重要的事委託給不可信任的人，自己的問題最好親力親為，別為了省事隨便請人幫忙。

▍雙子座

10月雙子與主管的關係可能會有點緊張，或許是因為溝通不良產生衝突，也或許是因為自己的行為導致工作頻繁失誤，遭主管側目，不論原因為何，這樣緊張的關係都會給他們的職涯發展帶來致命打擊。

建議雙子保持情緒穩定，學習不動聲色地應對各種麻煩，即便不開心也不要和同事說，更不要把煩惱和憂愁全寫在臉上，以免被有心人士利用。

▍巨蟹座

巨蟹總是為了自己的夢想而努力奮鬥，卻容易因為別人的一句話而失去信心，特別是在10月，巨蟹可能會因為被親近的人否定，導致心情大受打擊，連事業也受到很大的影響，做什麼事都沒有動力。

建議巨蟹把注意力放到自己身上，把自己的事情放在第一順位，不要過分關心周圍的人事物，更不要把別人無心說的話放在心上，只要不理他們、堅持自我，一切都會慢慢好起來的。

▍射手座

射手看起來跟大家相處融洽，關係很不錯，但其實他們很不擅長處理人際關係，雖然10月射手的事業運還算不錯，甚至有持續上升的趨勢，但卻會被自己認為比較親近的同事扯後腿，讓快到手的升遷機會白白溜走。

建議射手遠離那些喜歡說好話，但不會辦好事的人，如果被交付的任務難度不高，最好獨自完成，不要輕易向周圍的人求助，遇到麻煩也少些抱怨，以免給別人可乘之機。

▍水瓶座

水瓶座在各方面都相當有吸引力，這種吸引力雖然可以讓他們享受不少好事，但同時也為他們帶來許多弊端，尤其10月，水瓶過多的爛桃花會嚴重影響事業發展，不僅事業下滑，還可能被同事、主管誤會，甚至葬送了極好的升遷機會。

建議水瓶不要到處留情，不僅傷害自己的事業，也妨礙正緣發展。此外，最好不要在社交平台上暴露自己的隱私，特別是與感情有關的事，否則容易引來麻煩。