全球野生犀牛數量僅剩2萬7千多隻，而白犀牛數量過去十年下降了12％，世界自然基金會訂定每年9／22為世界犀牛日，希望喚起大眾正視犀牛生存危機。莊福文教基金會與六福旅遊集團長期支持犀牛保育，自2017年起每年犀牛日發起「紅鼻子挺犀牛」保育行動，藉由紅鼻子象徵犀牛因被盜獵殘忍的砍殺取角後，在臉上留下碩大血口而死的畫面，堅決「反盜獵，救犀牛」，歷年來已超過萬人響應，國際媒體大幅報導。

莊福文教基金會與六福旅遊集團去年更完成台日犀牛交流合作，送犀牛艾瑪赴日促進血緣豐富化，並於六福村成立亞洲指標—犀牛繁育研究基地，今年再喜迎新生兒花生醬，繁育成果豐碩，瀕危動物保育成績斐然，且不只投入境外物種復育，也積極復育本土瀕危野生動物，7月起啟用「金門縣野生動物保育研究基地」，呼籲邀請全台響應、支持基金會瀕危動物保育工作。

犀牛繁育研究基地以為犀牛謀福祉為宗旨，甚至園區內的犀牛們也非常有感，近日成為犀牛群夯據點，曾經在這裡受過救護的犀牛，都知道這裡是個溫馨照護站，只要平時打打鬧鬧過頭，身體有小擦傷都會自動往基地靠攏，讓專業獸醫、保育員看看擦藥，並定期幫犀牛們測量體重和檢測做健康管理，互動間形成一種無法言喻的默契。

就連平時脾氣很硬，寧願帶傷也不接受治療的公犀牛阿峰哥進去一次後，日後有事就頻頻往這裡跑，與保育員十分熱絡；此外，繁育研究基地還有其他多面向功能，成立以來一直是犀牛媽媽安心生產、坐月子的好所在，新生小犀牛花生醬、花仙子都曾在這裡受媽媽阿花哺乳照顧，也曾幫助艾瑪赴日交流前受過動物訓練；基地工作人員甚至規劃小展區，設計各式行為豐富化的玩具，讓小犀牛邊玩邊彼此交流，一起學習群體生活，以最自然的方式健康成長，優化族群管理為繁衍盡力。

瀕危動物保育工作未來也持續開枝散葉，今年7月基金會與金門縣政府攜手啟用金門縣野生動物保育研究基地，除了開放生態研究團隊駐站，更借助新竹縣野生動物救傷中心六福村站的專業與經驗，協助金門縣政府提升當地動物醫療及照養技術，支援野生動物救傷工作，並與各界產官學研社合作，針對金門社區、學校、社團及在地業者推動環境教育，增進民眾對當地野生動物保育的重視，守護台灣本土瀕危物種最前線。

即日起，線上也能捐款支持投入瀕危野生動物保育工作，幫助莊福文教基金會提升繁育救傷能量，包含救援醫療、繁育研究、動物保育推廣、人才培養等，未來犀牛繁育研究基地也將積極與國際專家建立專業交流，守護地球永續生態。