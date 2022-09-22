PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

綠營徹底失心瘋？追殺高虹安「靠補習上台大」 徐巧芯爆「驚人祕密」喊：我有罪！

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲。媒體人周玉蔻今（22）日發文，稱網紅「四叉貓」劉宇揭發高虹安從師大跳上台大的「祕密」，竟是去補習班背考古題，說人家灌水結果自己是填鴨。PTT網友則翻出總統蔡英文高中同學蕭麗玉6年前受訪文章，蕭表示「那時候，我們只是讀書，上完課就去補習。西門町那裡，我們都不敢去！」此話被網友解讀蔡當年應也有補習，故可能也是「補習上台大」的一員，狠酸綠營恐怕又打到自己。

網友在PTT論壇發文，翻出蔡英文高中同學蕭麗玉2016年1月10日接受香港媒體《香港01》專訪文章，蕭談到當年他們就讀中山女高時光，稱由於校風嚴謹，加上蔡父對子女管教甚嚴，那個年代極少有學生談戀愛，蕭並表示：「那時候，我們只是讀書，上完課就去補習。西門町那裡，我們都不敢去！」

發文網友直言，補習有什麼好酸的？補習上台大的話，蔡總統恐怕也是一位？剛剛查了一下台灣名人有誰補習過，赫然發現這篇文章，沒想到我們總統可能也是補習？而我們總統的學歷也正是台大。

此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「天啊！罵到當今聖上了嗎？」「好，請4%貓批評總統補習，現在」、「反正就是，綠能」、「綠能你不能還不懂嗎？」「原來填鴨機器進化形是讀稿機」、「迴力鏢被反嗆，張力較強較精采」、「蔡EE會說自己很謙虛不是學霸所以補習ok」。