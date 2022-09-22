鄺盛（左二）與國際影視業者交流洽談合影。（風度影業提供）

風度影業於多倫多國際影展大量曝光。（風度影業提供）

多倫多國際影展日前風光落幕，台灣影視製作公司風度影業今年首度參與，由周杰倫、蔡依林、王菲等天王天后級歌手御用MV導演鄺盛領軍，與國際影視業者進行深度交流，拓展跨國合作契機，鄺盛執導拍攝的首部虛擬製作短片《夜無盡夜》亦於影展期間舉行特映，並獲多倫多國際影展大會熱烈支持。

鄺盛表示：「此次前進多倫多國際影展為風度影業海外推廣策略的其中一環。《夜無盡夜》作品以具備濃厚東方色彩的Cyberpunk城市作為故事背景，講述一段時空交錯的舊愛追憶之旅，很高興見到這項台灣原創的IP故事得到參展國際影視業者與多倫多大會代表的青睞。期待這次交流能促成未來進一步合作機會，提升台灣IP故事的國際能見度。」

除了與涵蓋北美電影發行商Raven Banner Entertainment、北美銷售代理商Premiere Entertainment等多家國際影視業者交流洽談，風度影業亦耗資破百萬，於本屆多倫多國際影展暨市場展主會場凱悅酒店各大通道處設立廣告版位，強勢行銷風度影業承製國際協拍項目的策略發展品牌「Rising Studio」。

得知《夜無盡夜》虛擬製作短片作品於多倫多國際影展獲得矚目，男主角連晨翔表示：「可惜因為工作無法一起前往，人生初次體驗虛擬製作演出的作品，就能獲得國際迴響，非常開心，也很期待未來再度挑戰！」

由風度影業出品的兩部虛擬製作短片《夜無盡夜》與《記憶有限公司》將於11月底舉辦的新風獎影展首映；看好虛擬製作未來發展，風度影業亦將持續推動近年於全球興起熱潮的虛擬製作技術，期盼開創台灣影視新局，並讓更多觀眾感受虛擬製作的前衛魔力。