教士賽揚強投史奈爾(Blake Snell)今日面對國聯中區王者紅雀威風八面，主投7局沒有失分，送出多達13次三振，史奈爾甚至一度擁有挑戰無安打比賽的機會，只不過在7局上跨不過「普神」普侯斯(Albert Pujols)這道關卡，他一棒終結了史奈爾無安打比賽的夢想，所幸最終教士最終仍以1：0險勝紅雀，幫助史奈爾拿下本季第7勝外，戰績也暫時保持在外卡第2。

面對2門右打重砲戈史密特(Paul Goldschmidt)、阿瑞納多(Nolan Arenado)，甚至是本季打左投擁有超殺成績的普侯斯，史奈爾仍無所畏懼，展現過往賽揚身手，只在2局上對戈史密特及4局上阿瑞納多各投出1次保送，狂丟了13張國王笑臉，完全封鎖紅雀打線，6局投完保持著無安打狀態。

對決史奈爾的前2個打席都吃鱉，還吞下1次三振的普侯斯，7局上找到復仇機會，將史奈爾98英哩外角速球推向了二壘防區，只不過教士做出防守布陣，球順利滾出內野防線，也是紅雀這晚的第1支安打，普侯斯一棒擊沉了史奈爾的無安打比賽，接著下一棒的葉培茲(Juan Yepez)擊出安打，讓紅雀形成一、二壘有人局面，此時史奈爾回過神來，面對狄揚(Paul DeJong)投出平個人生涯紀錄的單場13次三振，結束了投球任務。

Who else but Albert Pujols to break up the no hitter pic.twitter.com/UCORGzajSz — Starting 9 (@Starting9) September 22, 2022

紅雀本場也只在該局擊出安打，隨後打線再遭教士牛棚蘇亞雷茲(Robert Suarez)、海德(Josh Hader)壓制，最終以0：1敗北，不過紅雀幾乎已經確定拿下國聯中區王座，對於球迷而言，近年隊史最偉大的球星普侯斯能否如願完成生涯700轟，才是眼下最關心的事。