無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今(22)日在臉書提及他擔任台鹽董事長任內「點鹽成金」的成功治理經驗，並表示會用這套「創新經濟」的經營管理策略，來帶動桃園的經濟發展大起飛。

鄭寶清9日時曾表示，當年讓老牌⼦的台鹽「起死回生」脫胎換骨，四年獲利大增4倍的經營成效，其獨創「猛、難、辣、魅」的創新策略發揮相當關鍵的推動力量，以「聚焦式經營」的鞏固核心本業，創造附加價值最高的優勢競爭能力，讓台鹽在他手上交出亮麗的成績單。

鄭寶清今日強調，台鹽董事長任內「點鹽成金」的成功治理經驗，他會用這套「創新經濟」的經營管理策略，來帶動桃園的經濟發展⼤起飛。鄭寶清舉例，桃園鐵路地下化是他在擔任⽴委任內爭取成功的事，僅僅桃園中壢的站區開發，就可以幫政府獲利600億元以上，如果7個站區都開發，至少也有3000億元的政府收⼊，甚⾄可以讓沿線周邊的房⼦大增值，桃園經濟更好繁榮。

此外，鄭寶清說年輕⼈購屋⾃備款政府扛，容積換住宅，租⾦繳貸款，年輕⼈才會真正扎根在地⽣活就業並組成家庭。他認為，這會帶動全國優秀的年輕人搶著來入籍桃園居住生活，自然就會「人來、錢多，桃園好生活」。