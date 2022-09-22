為協助台南市業者在後疫情時代取得先機、拓展歐亞非市場，台南市府委託外貿協會辦理「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」，22日召開記者會，台南市長黃偉哲表示，接下來還要辦2場線上洽談會，把外銷通路打開，讓台南的農產蔬果的外銷能更順暢，預估可促成千萬美元的商機。

22日的成果記者會，包括外貿協會主任周秀芬、台灣蔬果同業公會榮譽理事長無清綠、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永等均到場參加。

黃偉哲表示，全球經濟正處於快速轉型的階段，為協助台南優質中小企業與國際潮流接軌、打造商業貿易平台，南市府持續推動「全球經貿合作拓展輔導補助計畫」，去年度共辦理2場線上洽談會活動，總計有30國、220家海外買主與台南企業進行627場次一對一採購洽談，成果十分亮眼。

黃偉哲指出，根據外貿協會的統計，去年的媒合成果有1億多美元，合台幣30幾億元，但是工業製品因為單價比較高，農業製品一樣要努力，所以今年台南提早啟動，希望拓展更廣的通路，尤其伊斯蘭世界回教國家、中東那邊，台灣的熱帶水果、或是亞熱帶水果，對他們應該是有吸引力的，不管是石斑、水產、或者是農產，台南都希望往更廣的通路走。

黃偉哲強調，今年度預計將個別針對亞太市場及歐洲、中東、非洲市場舉行2場線上採購洽談會，預估透過洽談會的媒合，可促成千萬美元的豐碩商機，並吸引國際企業大廠進入台南投資。希望透過外貿協會的經驗與力道，能夠讓台南的農產品及蔬果，能夠銷售得更順暢。

台南市經發局長陳凱凌指出，今年度洽談會預計辦理2場線上洽談會活動，分別為「亞太市場線上洽談會」及「歐洲、中東、非洲線上洽談會」，並徵選30家台南企業參加，不僅為參與之企業做客製化買主視訊洽談，還提供數位能力教育訓練，並為企業建置線上型錄專區，協助台南業者翻轉思維，利用數位工具拓展海外商機，期望為南市企業提供更多資源，創造嶄新的經濟效益。

2場洽談會皆採線上報名方式，場次分別為112年3月21日「亞太市場線上洽談會」及112年4月11日「歐洲、中東、非洲線上洽談會」，報名時間為即日起至111年10月18日截止。報名網址為https://events.taiwantrade.com/TGTC2023)。更多相關訊息，歡迎洽詢外貿協會台南辦事處。