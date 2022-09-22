台北市長選舉最新民調。(製圖/陳友齡)

年底九合一選舉進入倒數，台北市長選戰競爭激烈！一份最新民調資料顯示，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持居冠，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊為22.8%支持度。

根據《ETtoday新聞雲》今公布於9/16至9/20進行的民調結果，相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化；蔣、陳的支持度差距，些微拉開至7.5的百分點。

至於看好度部分，該民調顯示有41.1%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.2%市民看好陳時中，黃珊珊看好度則為20.7%。至於喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9%、討厭度為26.0%；對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%；對黃珊珊的喜好度為34.1%、討厭度則為18.2%。