決戰中台灣！距離年底選舉僅剩65天，台中市長選情加溫中，為拉抬民進黨市長參選人蔡其昌氣勢，民進黨今年黨慶活動預計24移師台中，當天下午將於烏日區舉辦「民主36挺18黨慶音樂會」，包括黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌三巨頭，以及前副總統陳建仁都將出席。

為力挺蔡其昌，蔡英文近日數度到台中市參加活動，原本黨中央規畫，21日的行動中常會要在蔡其昌總部舉辦，且已定調主題為「翻轉中台灣記者會暨行動中常會」，但疑因918地震等因素臨時喊卡，民進黨台中市黨部證實，確實接到中常會移師台中取消的消息，但真正原因不確定。

此外，本月28日為民進黨黨慶，黨中央也確定將於24日舉辦黨慶音樂會，活動會場擇定位在烏日區的台中國際展覽館，除慶祝民進黨創黨36周年，也藉機宣傳18歲公民權修憲複決，當天包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌及陳建仁等大咖都會齊聚，並邀中彰投苗雲5縣市首長參選人參加。

據了解，除蔡英文已數度到台中輔選，賴清德近日也安排多場中部造勢活動，盼拉抬中台灣綠營選情。蔡其昌對此表示，黨慶活動是中央黨部規畫，不論是身為參選人或其他身分，都很歡迎各種活動到台中舉辦；台中市需要改變，全台各地朋友、包括總統與副總統都支持他的政見，也都願意來挺台中。