《華爾街日報》報導，臉書母公司Meta計畫在未來幾個月內將成本大砍10%，雖然相關措施可能包括裁撤職位，但主要是因為內部事業部門進行重組，而非正式的裁員行動。

報導指出，Meta料將在未來幾個月將開始削減成本。

在其第二季業績報告中，Meta公布成本和費用支出年增22%，總計達到近204億美元。該公司正在大舉投資「元宇宙」（metaverse），對這個尚待開發的技術帶來巨大營收效益寄予厚望。

該公司第二季營收較去年同期衰退，為歷來首見，並在財報電話會議上警告第三季營收恐將再度下滑。

Meta產品長Chris Cox此前曾在一份備忘錄中向員工表示，公司的處境相當嚴竣，逆風相當猛烈。我們必須在成長放緩的環境中完美實現目標，而各團隊不應期待會有大量新的工程師和預算湧入。 周三Meta股價下跌2.72%，收在142.12美元。其創辦人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）持有超過3.5億股Meta股票，占他個人財產之大宗。由於Meta砸下重金投資元宇宙、營收下滑，以及監管壓力升高等因素，今年以來Meta股價已下跌近6成，祖克伯的身家也隨之腰斬，跌出了全球前十大富豪排名。