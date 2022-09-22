美女律師李怡貞向來關注時事議題，近日演藝圈接連爆出人夫男星疑似「假戲真做」的傳聞，她針對此事發文表示：「同樣是疑似假戲真做的事，兩個男星處理的方式，高下立判」，立刻掀起網友議論。

近日演藝圈接連爆出人夫男星疑似「假戲真做」的傳聞，律師李怡貞發文表示：「同樣是疑似假戲真做的事，兩個男星處理的方式，高下立判」，接著在留言區透露些許線索，她提到其中一名男星「半夜去喝酒，計程車靠頭，送回家半小時，但老婆是我老闆」，第二位則是「躲對方停車場9小時，狂傳簡訊，臉書狂互動還是說不熟，說成婚姻早已亮紅燈錢被老婆花光」。

對於以上兩位男星的行為，李怡貞強調：「身為人夫，就要有界限感，利用工作的外觀培養感情，真的很常見也是人性，但你還是有是否犯賤的選擇」，雖未直接點出2位男星身分，但明眼人其實一看就懂，紛紛留言：「有些男人利用工作之餘就選擇了犯賤」、「不用擔負你家庭責任的野花永遠比較香」、「千錯萬錯都是老婆的錯…自己很無辜的」。

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日澄清論文爭議，一番話掀起「戰學歷」的風波，美女律師李怡貞第一時間發文：「誰跟我一樣，對於講沒幾句就嗆學歷的人真的很反感。到底是要多沒能力到只能靠嗆學歷來認證能力？嗆資歷的亦然」，沒想到稍早爆氣表示只是質疑高虹安就被諷刺是「側翼綠師」，忍不住痛批根本是文字獄。