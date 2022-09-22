「NOUVELLE 新潮」石灰白，5380元。（ECCO提供）

「GRAINER 革新」限量琥珀棕，6680元。（ECCO提供）

天氣轉涼，人們逐漸開始購入秋冬衣著與時尚配件，能讓雙腳保暖外，也整體造型加分的靴子自然更受消費者喜愛。本季丹麥鞋履品牌ECCO獻上3款時尚靴款，其中有甜美率性的「NOUVELLE」 可作為長腿神器；也有饒富英倫工裝氣息的「GRAINER」，傳遞紳士韻味；另有適合OUTDOOR人士的「BIOM 2.1 X MOUNTAIN」，輕鬆步入自然秘境。即起買鞋還享有精選鞋款8折活動。

有別於一般靴款，「NOUVELLE新潮」系列揉合北歐簡約風格與街頭元素，打造出可休閒、亦可正式的百搭靴款。新系列一次推出低筒、高筒綁帶、切爾西靴，多種靴型展現十足的穿搭性，其中高筒綁帶款式，以多孔鞋帶貫穿，使得整體鞋身貼合小腿，外加4公分的厚底設計更顯修長；切爾西靴型則訴求簡單套上即可出門，在機能方面，該系列也處處納入巧思，採用獨家研發的HYDROMAX疏水科技，經由特殊鞣革配方，賦予皮革疏水效果，遇到皮革就輕易滑落，提供鞋款低吸濕且高透氣的效能。

本季，除了兼具率性與時髦氣息的女款靴履之外，ECCO同步推出適合型男的「GRAINER革新」。該系列結合工裝鞋的特性，推出兩款不同鞋款，其中綁帶款式採用莫克鞋頭及防鏽五金鞋帶孔，凸顯出帶有雅痞風的硬派外型。素面款式則是經典的切爾西靴型，配上鬆緊帶設計，滿足輕鬆穿脫。

熱愛登山越野的消費者也可選擇「BIOM 2.1 X MOUNTAIN健步 2.1山地」，其最大特點在於高筒的設計，能完整地包覆腳後跟且內部的支撐板能起到保護作用，即使面對山林野間的尖銳碎石，也能自信遊走，同時結合「EPR＋橡膠外底」提升40％抓地力及牽引力，使得行走在崎嶇山路，雙腳也能保持靈活。該系列均應用PHORENE中底，達到輕盈、緩震的保護作用。

品牌即起至10月11日推「直營門市週年慶」，精選鞋款8折起，門市獨家加碼LINE Pay支付筆筆回饋10％ LINE POINTS無上限，單筆結帳滿1萬2000元再送限量「膳魔師保溫便當盒」。此外，12月31日前，於全台店櫃單筆結帳滿5000可累計ECCO LINE官方帳號集點卡1點，滿5點就送「ECCO工坊系列真皮托特包」。